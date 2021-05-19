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Глушков Василий Константинович

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

31.07.1937

Дата смерти

19.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова (Жатикова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1961

Дочь: Глушкова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Глушкова (Жатикова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1966

Сын: Глушков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
19.05.2021

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