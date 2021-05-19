Глушков Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения31.07.1937
Дата смерти19.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1961
Дочь: Глушкова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Глушкова (Жатикова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1966
Сын: Глушков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.05.2021