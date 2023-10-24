Аксенова Феня Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Феня Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Валентинович

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