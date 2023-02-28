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Бирюков Сергей Юрьевич

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Место рождения

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край

Дата рождения

04.05.1981

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1981

Отец: Бирюков Юрий Иванович

Мать: Бирюкова Людмила

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Образование
С 01.09.1998 по 21.06.2003
Забайкальский государственный педагогический университет, Чита, Россия
Первое высшее
Крещение
?.09.2003
Чита, Россия
Свято-Воскресенский храм, Чита. Россия
Образование
С 01.10.2004 по 01.10.2007
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Аспирантура
Образование
С 01.09.2008 по 20.12.2010
Государственный университет - Высшая школа экономики, Москва, Россия
Мастер делового администрирования (MBA)
Работа или профессия
Неизвестно
Accenture, Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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