Чернышев Василей Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Чернышев Артемий Павлович
Мать: Чернышева Лукерья
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Чернышева Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Чернышева Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чернышев Василей Васильевич
Мать ребёнка: Чернышева Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Чернышева Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно