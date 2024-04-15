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Чернышев Василей Артемьевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Чернышев Артемий Павлович

Мать: Чернышева Лукерья

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Чернышева Марфа Тимофеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Чернышев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чернышева Марфа Тимофеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Чернышев Василей Васильевич

Мать ребёнка: Чернышева Марфа Тимофеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Чернышева Марфа Тимофеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Марфа Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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