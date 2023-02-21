Балагурова (Лескова) Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ваулина Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Балагурова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Балагурова Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Балагуров Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Балагурова Анна (II) Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Балагурова Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно