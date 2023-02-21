Балагурова (Лескова) Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагурова (Лескова) Дарья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ваулина Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Балагурова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Балагурова Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Балагуров Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Балагурова Анна (II) Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Балагурова Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балагуров Матвей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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