Кочеткова (Шапкина) Нина (Ираида) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Шапкина) Нина (Ираида) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932

Отец: Шапкин Иван Власович

Мать: Шапкина Елена Никитична

Рождение ребёнка
01.07.1969

Сын: Кочетков Александр Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Кирсанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Кирсанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Петр Кирсанович

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