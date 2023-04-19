Кочеткова (Шапкина) Нина (Ираида) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932
Отец: Шапкин Иван Власович
Мать: Шапкина Елена Никитична
Рождение ребёнка
01.07.1969
Сын: Кочетков Александр Петрович
Отец ребёнка: Кочетков Петр Кирсанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кочетков Петр Кирсанович
Бракосочетание
Неизвестно