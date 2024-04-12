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Федосенко Николай Леонидович

Место рождения

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосенко Леонид Михайлович

Мать: Федосенко Дина Андреевна

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
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