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Хлынов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1907

Отец: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Мать: Хлынова Арина (Ирина) Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
?.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
?.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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