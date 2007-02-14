Таранов Валентин Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаранов Валентин Игоревич

Таранов Валентин Игоревич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2007

Отец: Таранов Игорь Васильевич

Мать: Таранова Ольга Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close