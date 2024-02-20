Мамсуров Мамсур Муссаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Мамсур Муссаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мамсуров Мусса

Мать: ?

Смерть
1943
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