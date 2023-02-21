Шишкина Дарья (Доротея) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Шишкина Гликерия Симеоновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Шишкина Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно