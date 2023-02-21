Шишкина Дарья (Доротея) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Дарья (Доротея) Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Шишкина Гликерия Симеоновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Шишкина Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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