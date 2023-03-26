Соколова Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Валентина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Георгий

Мать: Соколова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.09.1956

Дочь: Скорытченко Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Агичеев Виктор

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агичеева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Агичеев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агичеев Виктор

Смерть
Неизвестно
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