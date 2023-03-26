Соколова Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Георгий
Рождение ребёнка
08.09.1956
Дочь: Скорытченко Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Агичеев Виктор
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агичеева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Агичеев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агичеев Виктор
Смерть
Неизвестно