Швецов Алексей Акимович
Место рождения
Дата рождения30.06.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1960
Отец: Швецов Аким Фёдорович
Рождение ребёнка
31.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с-з Коммунар Исетского района Тюменской области
Смерть
Неизвестно