Швецов Алексей Акимович 30.06.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швецов Алексей Акимович

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Место рождения

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

30.06.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

Нш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1960

Отец: Швецов Аким Фёдорович

Мать: Швецова Ефросинья Егоровна

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с-з Коммунар Исетского района Тюменской области
Смерть
Неизвестно

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