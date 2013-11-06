Клементьев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1930
Дата смерти06.11.2013
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930
Отец: Клементьев Алексей
Рождение ребёнка
03.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1964
Сын: Клементьев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Зоя Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоя Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.2013