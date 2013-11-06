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Клементьев Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1930

Дата смерти

06.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Жена

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930

Отец: Клементьев Алексей

Мать: Клементьева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1964

Сын: Клементьев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Зоя Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.2013
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