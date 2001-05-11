Кулакова (Колотушкина) Мария Карповна
Место рождения
Дата рождения22.08.1923
Дата смерти11.05.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1923
Отец: Колотушкин Карп Алексеевич
Мать: не указана
Смычевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеничная Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Кулаков Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кулаков Михаил Васильевич
Смерть
11.05.2001