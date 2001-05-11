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Кулакова (Колотушкина) Мария Карповна

Место рождения

Азовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

22.08.1923

Дата смерти

11.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1923

Отец: Колотушкин Карп Алексеевич

Мать: не указана

Азовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смычевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничная Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Кулаков Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кулаков Михаил Васильевич

Смерть
11.05.2001

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