Гурьянов Вячеслав Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басловяк (Гурьянова) Лена Вячеславовна
Мать ребёнка: Гурьянова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга (Гурьянова) Вячеславовна
Мать ребёнка: Гурьянова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Неизвестно Вячеславович
Мать ребёнка: Гурьянова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Дормидонтова (Гурьянова) Антонина Вячеславовна
Мать ребёнка: Гурьянова Прасковья Андреевна
Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно