Гурьянов Вячеслав Гурьянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурьянов Вячеслав Гурьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басловяк (Гурьянова) Лена Вячеславовна

Мать ребёнка: Гурьянова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга (Гурьянова) Вячеславовна

Мать ребёнка: Гурьянова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Неизвестно Вячеславович

Мать ребёнка: Гурьянова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Дормидонтова (Гурьянова) Антонина Вячеславовна

Мать ребёнка: Гурьянова Прасковья Андреевна

Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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