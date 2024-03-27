Биктимирова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимирова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Биктимиров Гафур Минебаевич

Отец ребёнка: Биктимиров Минибай Галиахметович

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биктимиров Минибай Галиахметович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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