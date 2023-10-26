Игнатов Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1948
Отец: Игнатов Алексей
Мать: Игнатова Пелагея
Рождение ребёнка
13.02.1968
Сын: Игнатов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Игнатова Светлана Аркадьевна
Рождение ребёнка
06.06.1969
Сын: Игнатов Василий Леонидович
Мать ребёнка: Игнатова Светлана Аркадьевна
Смерть
Неизвестно