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Игнатов Леонид Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1948

Отец: Игнатов Алексей

Мать: Игнатова Пелагея

Рождение ребёнка
13.02.1968

Сын: Игнатов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Игнатова Светлана Аркадьевна

Рождение ребёнка
06.06.1969

Сын: Игнатов Василий Леонидович

Мать ребёнка: Игнатова Светлана Аркадьевна

Смерть
Неизвестно

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