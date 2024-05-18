Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна
Место рождения
Дата рождения20.03.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951
Отец: Шумаков Леонид
Мать: Шелехова Нина Иосифовна
Рождение ребёнка
01.04.1969
Отец ребёнка: Охотник Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.10.1973
Дочь: Охотник Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Охотник Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.02.1983
Дочь: Шахторина (Охотник) Олеся Васильевна
Отец ребёнка: Охотник Василий Дмитриевич