Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна 20.03.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951

Отец: Шумаков Леонид

Мать: Шелехова Нина Иосифовна

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.04.1969

Сын: Охотник Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Охотник Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.10.1973

Дочь: Охотник Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Охотник Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.02.1983

Дочь: Шахторина (Охотник) Олеся Васильевна

Отец ребёнка: Охотник Василий Дмитриевич

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