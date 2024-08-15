Колганов Сергей Александрович 24.05.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Колганов Сергей Александрович

Автор
ОК
Колганов О.

мужской, родился 24.05.1954, Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

умер 19.11.2004

Отец
Колганов Александр Алексеевич09.11.1922 г.р.
Мать
Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна23.08.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1954

Отец: Колганов Александр Алексеевич

Мать: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
23.04.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Смерть
19.11.2004

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