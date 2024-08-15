Колганов Сергей Александрович
мужской, родился 24.05.1954, Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
умер 19.11.2004
ОтецКолганов Александр Алексеевич09.11.1922 г.р.
МатьКолганова (Королева) Анфиса Алексеевна23.08.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1954
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
23.04.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
19.11.2004