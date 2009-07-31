Розанова (Сандриг) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1935
Дата смерти31.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розанов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
22.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розанов Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2009