Розанова (Сандриг) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Сандриг) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1935

Дата смерти

31.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
22.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Анатолий Николаевич

Смерть
31.07.2009
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