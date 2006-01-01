(Мартюгова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартюгова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1960

Дата смерти

?.01.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елкин Александр

Рождение ребёнка
18.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елкин Александр

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Развод
1989

Муж: Елкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Александр

Смерть
?.01.2006
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