(Мартюгова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1960
Дата смерти?.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елкин Александр
Рождение ребёнка
18.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елкин Александр
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Развод
1989
Муж: Елкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елкин Александр
Смерть
?.01.2006