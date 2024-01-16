Шамов Мирон Захарович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Дата рождения1852
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Шамов Захар
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Чакина Ксения (Аксинья) Мироновна
Мать ребёнка: Шамова Татьяна Кузьминична
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Елена Мироновна
Мать ребёнка: Шамова Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатырева Матрена Мироновна
Мать ребёнка: Шамова Татьяна Кузьминична
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1879