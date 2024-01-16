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Шамов Мирон Захарович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово

Дата рождения

1852

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шамов Захар

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Чакина Ксения (Аксинья) Мироновна

Мать ребёнка: Шамова Татьяна Кузьминична

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Елена Мироновна

Мать ребёнка: Шамова Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Матрена Мироновна

Мать ребёнка: Шамова Татьяна Кузьминична

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамова Татьяна Кузьминична

Смерть
1879
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