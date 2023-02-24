Старостина Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1978
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.2003
Дочь: Старостина Анна Александровна
Отец ребёнка: Старостин Александр Сергеевич
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Старостин Александр Сергеевич