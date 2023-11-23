Клеопатра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Смерть
Неизвестно