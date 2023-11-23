Клеопатра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеопатра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петров

Рождение ребёнка
1803

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Смерть
Неизвестно

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