Соловьёва (Хлопина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Хлопина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958

Отец: Хлопин Александр Иванович

Мать: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1981

Сын: Соловьёв Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1983

Сын: Соловьёв Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1992

Сын: Соловьёв Егор Анатольевич

Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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