Соловьёва (Хлопина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения12.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958
Рождение ребёнка
16.02.1981
Сын: Соловьёв Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1983
Сын: Соловьёв Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1992
Сын: Соловьёв Егор Анатольевич
Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович