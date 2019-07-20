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Кривошеева София Борисовна
Кривошеева София Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.2019
Пол
Женский
Отец
Кривошеев Борис Александрович
Мать
Медянцева-Кривошеева Дарья Дмитриевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2019
Отец:
Кривошеев Борис Александрович
Мать:
Медянцева-Кривошеева Дарья Дмитриевна
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