Французов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФранцузов Андрей Андреевич

Французов Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1872

Дата смерти

25.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1872

Отец: Французов Андрей Григорьевич

Мать: Французова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
01.12.1899

Дочь: Яковлева Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Французова Мария Вячеславовна

Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Французова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Французова Мария Вячеславовна

Смерть
25.03.1939
Рождение ребёнка
08.09.1997

Дочь: Сыромятникова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Французова Мария Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close