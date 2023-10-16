Французов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1872
Дата смерти25.03.1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1872
Рождение ребёнка
01.12.1899
Дочь: Яковлева Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Французова Мария Вячеславовна
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Французова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Французова Мария Вячеславовна
Смерть
25.03.1939
Рождение ребёнка
08.09.1997
Дочь: Сыромятникова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Французова Мария Вячеславовна