Бакиров (Неизвестно) Жена Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакиров (Неизвестно) Жена Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Завьялов Татьяна Севастьяновна

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Неизвестно Ольга Севастьяновна

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Толстухин Клавдия Севастьяновна

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Уваров Елена Севастьяновна

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бакиров Прокофий Севастьянович

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бакиров Павел Севастьянович

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Севастьян Петрович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
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