(Танющева) Анисия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Танющева) Анисия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Танющев Илья Андреевич

Отец ребёнка: Танющев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Танющев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Федот Андреевич

Отец ребёнка: Танющев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Танющев Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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