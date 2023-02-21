Зягуря
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1847
Сын: Кабылов Минхажетдин Сейтгалиев
Отец ребёнка: Кабылов Сейтгали Матеев
Рождение ребёнка
02.01.1851
Сын: Кабылов Сиражетдин Сейтгалиев
Отец ребёнка: Кабылов Сейтгали Матеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кабылова Сахибямал Сейтгалиева
Отец ребёнка: Кабылов Сейтгали Матеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно