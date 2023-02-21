Зягуря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зягуря

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1847

Сын: Кабылов Минхажетдин Сейтгалиев

Отец ребёнка: Кабылов Сейтгали Матеев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1851

Сын: Кабылов Сиражетдин Сейтгалиев

Отец ребёнка: Кабылов Сейтгали Матеев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кабылова Сахибямал Сейтгалиева

Отец ребёнка: Кабылов Сейтгали Матеев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабылов Сейтгали Матеев

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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