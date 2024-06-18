Прасковья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Феврония Павлова
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Агап Павлов
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васса Павлова
Отец ребёнка: Павел Михайлов