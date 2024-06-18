Прасковья Егорова 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Феврония Павлова

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Агап Павлов

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васса Павлова

Отец ребёнка: Павел Михайлов

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