Данилов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Павел

Данилов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Борисова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Марина Павловна

Мать ребёнка: Борисова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Елена Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.