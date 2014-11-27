Паутова (Гусева) Нина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1926
Дата смерти27.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1926
Отец: Гусев Егор
Записана с отчеством Георгиевна, была допущена ошибка при регистрации в младенчестве.
Рождение ребёнка
26.08.1956
Дочь: Макарова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Паутов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1959
Дочь: Назарова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Паутов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2014