Паутова (Гусева) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Гусева) Нина Георгиевна

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.01.1926

Дата смерти

27.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1926

Отец: Гусев Егор

Мать: Гусева Нионила Алексеевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Записана с отчеством Георгиевна, была допущена ошибка при регистрации в младенчестве.
Рождение ребёнка
26.08.1956

Дочь: Макарова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Паутов Николай Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1959

Дочь: Назарова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Паутов Николай Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов Николай Николаевич

Смерть
27.11.2014
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