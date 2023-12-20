Щербаков Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.2013
Рождение ребёнка
31.12.2013
Сын: Щербаков Владислав Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова (Бугаева) Зоя Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.10.2017
Дочь: Щербакова Мирослава Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова (Бугаева) Зоя Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.07.2019
Дочь: Щербакова Алла Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова (Бугаева) Зоя Геннадьевна
Рождение ребёнка
22.06.2023
Дочь: Щербакова Михайлина Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова (Бугаева) Зоя Геннадьевна