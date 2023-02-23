Гарбунова Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1901

Сын: Гарбунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Гарбунов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1906

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Гарбунов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Гарбунов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1914

Сын: Гарбунов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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