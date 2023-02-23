Гарбунова Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1901
Сын: Гарбунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.12.1906
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.12.1906
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.10.1908
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Гарбунов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.12.1914
Сын: Гарбунов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно