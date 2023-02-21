Толкач Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкач Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

29.12.1942

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толкач Таисия Сергеевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толкач Таисия Сергеевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкач Таисия Сергеевна

Смерть
29.12.1942
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