Толкач Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти29.12.1942
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толкач Таисия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толкач Таисия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкач Таисия Сергеевна
Смерть
29.12.1942