Кощеева Евдокия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кощеев Константин Федоров
Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильев
Рождение ребёнка
13.10.1897 ст.
Сын: Кощеев Федоров
Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильев
Рождение 13.10.1897 , крещение 14.10 Имя новорожденного Ево..лий поч. Киселёвский крестьянин Феодор Васильев Кощеев и законная жена Евдокия Филиппова оба православные Восприемник (ца) того же починка... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно