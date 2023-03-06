Кощеева Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеева Евдокия Филиппова

Кощеева Евдокия Филиппова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кощеев Константин Федоров

Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильев

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1897 ст.

Сын: Кощеев Федоров

Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильев

Рождение 13.10.1897 , крещение 14.10 Имя новорожденного Ево..лий поч. Киселёвский крестьянин Феодор Васильев Кощеев и законная жена Евдокия Филиппова оба православные Восприемник (ца) того же починка... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Федор Васильев

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close