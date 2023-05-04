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Юрасова Наталья Михайловна

Место рождения

Липитино, Ступино, Московская область

Дата рождения

04.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1888 ст.

Отец: Юрасов Михаил Яковлевич

Мать: не указана

Липитино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Список воспитанниц Московского Филаретовского епархиального училища, получивших свидетельства на звание домашних учительниц (Мал. Харитоньевский пер.) Юрасова Наталья Михайловна (04.08.1888 г.р. с. Ли... Показать все

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