Юрасова Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1888 ст.
Отец: Юрасов Михаил Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Список воспитанниц Московского Филаретовского епархиального училища, получивших свидетельства на звание домашних учительниц (Мал. Харитоньевский пер.) Юрасова Наталья Михайловна (04.08.1888 г.р. с. Ли... Показать все