Иванов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Ларцевы поляны, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
До 1900
Мать ребёнка: ?
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