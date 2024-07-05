Иванов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Ивано Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Ларцевы поляны, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Иванов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

https://ya.ru/archive/catalog/83214aee-6b64-43ab-8b92-cc8236ff95e3/166?center=2078 https://ya.ru/archive/catalog/66459801-ce2c-4d09-9105-394960d2ddf4/194?center=3403+2439+1287

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