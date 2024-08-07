Малик (Шпот) Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1947
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малик Елена Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1967
Дочь: Авраменко (Малик) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Малик (Москаленко) Татьяна
Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край