Малик (Шпот) Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малик (Шпот) Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1947

Отец: не указан

Мать: Завгородняя (Малик) Антонина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малик Елена Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малик (Москаленко) Татьяна

Рождение ребёнка
19.09.1967

Дочь: Авраменко (Малик) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Малик (Москаленко) Татьяна

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край

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