Шебеко Игнатий Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1834
Сын: Шебеко Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Шебеко Елисавета Сергеевна
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гендрикова Ольга Игнатьевна
Мать ребёнка: Шебеко Елисавета Сергеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Долгорукова София Игнатьевна
Мать ребёнка: Шебеко Елисавета Сергеевна
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.11.1840
Дочь: Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: Шебеко Елисавета Сергеевна
Смерть
1869