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Шебеко Игнатий Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1834

Сын: Шебеко Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Шебеко Елисавета Сергеевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гендрикова Ольга Игнатьевна

Мать ребёнка: Шебеко Елисавета Сергеевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Долгорукова София Игнатьевна

Мать ребёнка: Шебеко Елисавета Сергеевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.11.1840

Дочь: Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: Шебеко Елисавета Сергеевна

Смерть
1869
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