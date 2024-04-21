Юрчук Кузьма
мужской, родился Неизвестно
Дети
Юрчук Александр КузьмичНеизвестно г.р.
Юрчук Иван КузьмичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Юрчук/Гудилина) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрчук Иван Кузьмич
Мать ребёнка: (Юрчук/Гудилина) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Юрчук/Гудилина) Екатерина Егоровна