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Монахова Татьяна Викторовна
Монахова Татьяна Викторовна
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
28.04.1984
Пол
Женский
Отец
Монахов Виктор Владимирович
1952 г.р.
Мать
Монахова Нина Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1984
Отец:
Монахов Виктор Владимирович
Мать:
Монахова Нина Васильевна
Минск
, Минск
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