Удовиченко (Сурмина) Татьяна Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1972
Отец: Удовиченко Геннадий
Мать: Сурмина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1997
Сын: Сафронов Кирилл Германович
Отец ребёнка: Сафронов Герман Олегович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область