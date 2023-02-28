Удовиченко (Сурмина) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удовиченко (Сурмина) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1972

Отец: Удовиченко Геннадий

Мать: Сурмина Любовь Ивановна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1997

Сын: Сафронов Кирилл Германович

Отец ребёнка: Сафронов Герман Олегович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Герман Олегович

Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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