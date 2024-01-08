Курленков Иван Аксенович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения21.12.1920
Дата смерти07.07.1989
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1920
Отец: Курленков Аксён Остапович
Мать: Аниська
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
06.07.1949
Сын: Курленков Иван
Мать ребёнка: Валентина
Смерть
07.07.1989