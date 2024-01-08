Курленков Иван Аксенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурленков Иван Аксенович

Курленков Иван Аксенович

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

21.12.1920

Дата смерти

07.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1920

Отец: Курленков Аксён Остапович

Мать: Аниська

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
06.07.1949

Сын: Курленков Иван

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
07.07.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.