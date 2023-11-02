Луценко (Паскольнова) Раиса Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Паскольнова) Раиса Трифоновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1925

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Паскольнов ?

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Около 1944

Муж: Луценко Григорий Никанорович

Рождение ребёнка
11.09.1945

Дочь: Тимошенко Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Луценко Григорий Никанорович

Россия
Рождение ребёнка
12.07.1953

Дочь: Ляхова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Луценко Григорий Никанорович

Россия
Смерть
2000
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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