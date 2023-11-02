Луценко (Паскольнова) Раиса Трифоновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1925
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Паскольнов ?
Россия
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
11.09.1945
Дочь: Тимошенко Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Луценко Григорий Никанорович
Россия
Рождение ребёнка
12.07.1953
Дочь: Ляхова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Луценко Григорий Никанорович
Россия
Смерть
2000
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область