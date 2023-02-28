Борисова (Смирнова) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Смирнова) Елена Борисовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1975

Отец: Смирнов Борис Евгеньевич

Мать: Смирнова Тамара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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