Фекла Силина 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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