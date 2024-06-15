Фекла Силина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1747
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван
Смерть
Неизвестно