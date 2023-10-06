Аверина Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Яков Степанович

Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Аверина Ксения Степановна

Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Аверина Елизовета Степановна

Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Аверин Василий Степанович

Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Федосья Степановна

Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович

Смерть
Неизвестно

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