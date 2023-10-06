Аверина Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Аверина Ксения Степановна
Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Аверина Елизовета Степановна
Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Аверин Василий Степанович
Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Федосья Степановна
Отец ребёнка: Аверин Степан Семенович
Смерть
Неизвестно